Стало известно, как психиатру удалось разговорить Чикатило

Советский и российский врач-психиатр Александр Бухановский вывел серийного убийцу Андрея Чикатило на откровенность, начав беседу с расспросов о жизни, а не о преступлениях. Об этом рассказал в беседе с ТАСС следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке маньяка, Амурхан Яндиев.

«Руководитель нашей следственной группы поместил его в следственный изолятор КГБ, чтобы не было доступа посторонних лиц, он сам один с ним беседовал», — сказал собеседник журналистов.

В итоге решили позвать психиатра. Выбор пал на Бухановского. Тот сумел разговорить преступника, когда убедил в том, что больных не расстреливают, а направляют на принудительное лечение. Также врач предложил маньяку рассказать о своей жизни вместо деталей убийств.

Чикатило раскрыл Бухановскому свою биографию, а в какой-то момент заплакал и перешел к рассказу о совершенных преступлениях.

Ранее один из самых известных российских серийных убийц Сергей Шипилов попытался добиться условно-досрочного освобождения.