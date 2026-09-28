В Подмосковье накрыли нарколабораторию по выращиванию конопли

Мужчина устроил нарколабораторию у себя в гараже в Подмосковье. Правоохранители заподозрили 37-летнего жителя области в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Полиция установила, что ранее судимый мужчина купил семена конопли в теневом сегменте интернета, чтобы выращивать ее. Он поставил гроубоксы с системой вентиляции и освещением в гараже в селе Иславском.

Оперативники изъяли четыре пакета с веществом растительного происхождения общей массой более полукилограмма, более килограмма высушенной части растений и 10 горшков с кустарниками. Полиция также конфисковала упаковочные материалы, электронные весы, вакууматоры и измельчители. Экспертиза показала, что кусты и сушеные части растений – конопля, а в пакетах была марихуана.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По решению Одинцовского городского суда «бизнесмена» отправили под стражу. Ему грозит до 15 лет колонии.

Недавно стало известно, что мужчина вырастил 56 кустов конопли на даче в Подмосковье. Суд отправил 46-летнего местного жителя под стражу.