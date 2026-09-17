В Набережных Челнах мать заподозрили в убийстве полуторагодовалой дочери

В Набережных Челнах 24-летнюю женщину заподозрили в убийстве полуторагодовалой дочери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Тело ребенка обнаружили на улице Ахметшина 15 сентября в квартире жилого дома. На нем были множественные ножевые ранения.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 105 УК России (убийство малолетнего)», — заявили в ведомстве.

Мать ребенка задержали в качестве подозреваемой. Прокуратура города взяла ход разбирательства на контроль.

Ранее в Шахтах Ростовской области двухлетний ребенок умер после того, как потрогал кондиционер. Мальчик гулял с мамой на улице, когда семья проходила мимо магазина, то его заинтересовал установленный рядом кондиционер. Ребенок дотронулся до внешнего блока и получил удар тока.