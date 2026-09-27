Следователи завели дело после убийства многодетного отца в магазине Волгограда

Уголовное дело об убийстве посетителя сетевого магазина возбудили в Волгограде, 32-летнего подозреваемого задержали. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону.

По версии следствия, вечером 26 сентября мужчина во время конфликта в торговом зале не менее пяти раз выстрелил в одного из посетителей. Потерпевший получил смертельные ранения и скончался на месте. После стрельбы подозреваемый скрылся.

Следователи СК совместно с оперативниками регионального главка МВД установили личность мужчины. Силовую поддержку при задержании оказали сотрудники специального подразделения Росгвардии.

В отношении задержанного расследуют дело по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Следствие ведет необходимые действия и решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.