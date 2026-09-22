В Петербурге женщина украла у пенсионерки 21,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу женщину, которую обвиняют в хищении у 77-летней пенсионерки около 21,5 миллиона рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, 28 августа обвиняемая Олеся Прудникова договорилась с пока не установленным сообщником. Он позвонил пожилой женщине и убедил ее продать квартиру якобы для оформления нового кадастрового номера.

После сделки пенсионерка должна была передать вырученные средства человеку, который представился сотрудником «Росинкасса». Собеседник заявил, что деньги понадобятся для подготовки новых документов на жилье.

Пенсионерка поверила этой истории и передала наличные Прудниковой во дворе дома на улице Достоевского. Следователи квалифицировали действия женщины по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

Обвиняемую арестовали на два месяца.

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