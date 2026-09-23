Тело младенца нашли на северо-востоке Москвы
СК начал проверку после обнаружения тела младенца в Москве
Тело новорожденной девочки обнаружили днем 23 сентября возле жилого дома на улице Челюскинской на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета России. Они устанавливают возможных очевидцев произошедшего и изучают записи камер видеонаблюдения.
Прокуратура Москвы в телеграм-канале добавила, что причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
Работу правоохранительных органов на месте координирует бабушкинский межрайонный прокурор Абдурахман Ашурбеков. Прокуратура контролирует проведение проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.
Ранее спасатели в Ленинградской области нашли в водоеме рядом с деревней Надкопанье тело ранее пропавшего двухлетнего мальчика. Прокуратура начала проверку.