360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Тело младенца нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела младенца в Москве

    Прокуратура Москвы
    Фото: Прокуратура Москвы

    Тело новорожденной девочки обнаружили днем 23 сентября возле жилого дома на улице Челюскинской на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

    На месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета России. Они устанавливают возможных очевидцев произошедшего и изучают записи камер видеонаблюдения.

    Прокуратура Москвы в телеграм-канале добавила, что причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

    Работу правоохранительных органов на месте координирует бабушкинский межрайонный прокурор Абдурахман Ашурбеков. Прокуратура контролирует проведение проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.

    Ранее спасатели в Ленинградской области нашли в водоеме рядом с деревней Надкопанье тело ранее пропавшего двухлетнего мальчика. Прокуратура начала проверку.