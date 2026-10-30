Пенсионер с Камчатки лишился почти 24 миллионов из-за «взлома Госуслуг»

В Петропавловске-Камчатском 61-летний мужчина отдал мошенникам почти 24 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

В конце сентября пенсионеру написали в мессенджере якобы о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Затем позвонила лжесотрудница, подтвердившая «подозрительную активность» на счетах, а после разговор перевели на псевдосиловика, который пригрозил уголовной ответственностью и потребовал выполнять указания.

Под давлением мошенника мужчина перевел через банкоматы 3,79 миллиона рублей. Позже он снял крупную сумму наличных и лично передал курьеру почти 19,9 миллиона рублей.

Пенсионер признался, что знал о таких схемах из СМИ и даже получал профилактическую листовку в 2025 году, но злоумышленники оказались убедительнее. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее аферисты начали рассылать сообщения о том, что человеку якобы полагаются госвыплаты или праздничные пособия в преддверии Дня народного единства.