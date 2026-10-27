Во Владивостоке один водитель угрожал другому мачете посреди дороги

Один водитель угрожал другому мачете на трассе во Владивостоке. Об этом 360.ru сообщили очевидцы, полиция начала проверку.

Конфликт произошел в районе Столетия. По словам свидетелей, шофер автобуса высунулся из окна и размахивал мачете, угрожая другому водителю прямо в движении.

Полицейские начали проверку: устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников. По результатам проверки примут законное решение.

В августе полиция ранила в ногу напавшего с мачете на гимназистов мужчину в Швеции. Нападавшему было 18 лет, ранее его уже судили за нападение на одноклассника. Тогда назначили 25 часов работы с несовершеннолетними.