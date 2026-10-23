Экс-порноактриса Ольга Мур может получить срок за съемку в фильме для взрослых

Бывшей порноактрисе Ольге Мур (Зубковой) грозит до шести лет колонии за съемку в порнографии. Соответствующее уголовное дело зарегистрировал Мещанский районный суд .

Женщине предъявили обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Дело поступило в суд 30 сентября, слушание начнется 28 октября. Сейчас Ольга Мур находится под подпиской о невыезде.

Статья предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Суд также вправе запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Ранее стало известно, что треш-блогера Анастасию Брагину, которая гуляла голой по московским магазинам и распространила соответствующий ролик, приговорили к трем годам условно.