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    Экс-порноактриса Ольга Мур может получить срок за съемку в фильме для взрослых

    соцсети Ольги Мур
    Фото: соцсети Ольги Мур

    Бывшей порноактрисе Ольге Мур (Зубковой) грозит до шести лет колонии за съемку в порнографии. Соответствующее уголовное дело зарегистрировал Мещанский районный суд.

    Женщине предъявили обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Дело поступило в суд 30 сентября, слушание начнется 28 октября. Сейчас Ольга Мур находится под подпиской о невыезде.

    Статья предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Суд также вправе запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

    Ранее стало известно, что треш-блогера Анастасию Брагину, которая гуляла голой по московским магазинам и распространила соответствующий ролик, приговорили к трем годам условно.

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