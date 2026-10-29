«Операций еще много». Отец покусанного хаски мальчика в Сочи прокомментировал решение суда

Взысканных судом денег хватит для реабилитации ребенка, покусанного хаски в Сочи в прошлом году. Отец пострадавшего ребенка Валентин Королев рассказал 360.ru о состоянии сына и о том, как планирует распорядиться деньгами, если хозяин собак не обжалует решение суда.

Отец мальчика отметил, что полностью удовлетворен решением суда, который постановил выплатить пострадавшему 15 миллионов рублей. Валентин Королев подчеркнул, что хозяин собак еще может обжаловать это решение в суде.

«Так что будем пока ждать. Это первый этап только прошел. <…> Ничего он не заявлял. Он и в процессе говорил, что все на усмотрение суда», — отметил мужчина.

Королев рассказал, что все медицинские процедуры до 18-летия сына они проходят по ОМС. Полученные деньги он планирует положить на накопительные счета, чтобы оплачивать операции и реабилитацию после совершеннолетия.

«Частично будут использованы для поездок, потому что поездки нам никто не компенсирует», — добавил отец мальчика.

Он рассказал, что недавно они с сыном вернулись с очередной операции, мальчику восстанавливали верхнюю губу, первый этап.

«Сделано уже более 10 операций. В дальнейшем будет пластика восстановительная. Будет потихоньку сперва коррекция носа, а потом уже дальше второй этап восстановления губы. Операций еще много. Поездки раз в полгода в Москву на операции», — поделился Валентин.

Адлерский районный суд взыскал с хозяина хаски 15 миллионов рублей в пользу пострадавшего ребенка.