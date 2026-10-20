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    Трех подростков в Краснодарском крае обвинили в совершении теракта

    Фото: РИА «Новости»

    В Краснодарском крае задержали трех подростков по обвинению в совершении теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

    «Расследуется уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей Краснодарского края в возрасте 15, 16 и 17 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 205 УК России», — заявили в ведомстве.

    По данным следователей, одному из задержанных в Telegram предложили совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Следуя инструкциям куратора, он вовлек в это своих несовершеннолетних приятелей.

    Они купили бутылку с горючей жидкостью и ночью облили релейный шкаф на перегоне станций Горячий Ключ — Долина Очарования, после чего подожгли объект. Видео с пламенем отправили куратору.

    В итоге подростков задержали. Продолжаются следственные мероприятия для установки остальных обстоятельств.

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