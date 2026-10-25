Мошенники почти полгода выманивали 19,5 млн рублей у пенсионерки в Москве

Пенсионерка в Москве пожаловалась в полицию на мошенников, которые несколько месяцев обманывали ее, давая задания и выманивая деньги. Она лишилась более 19,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сначала 81-летней москвичке позвонил незнакомец, заявивший о взломе ее учетной записи на «Госуслугах» и продиктовал номер мнимой техподдержки. Затем другой человек, представившись правоохранителем.

Он вызвался «помочь» ей сберечь накопления. Пенсионерка купила мобильный телефон и почти полгода общалась по нему с мошенниками, снимала деньги и передавала курьерам, называвшим кодовое слово. Еще один телефон она оставила, по инструкции куратора, в подъезде.

Так женщина лишилась 19,5 миллиона рублей. Теперь настоящие правоохранители ищут причастных к обману.

Ранее МВД России рассказало, как на самом деле можно защитить свои счета от мошенников.