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    Мошенники почти полгода выманивали 19,5 млн рублей у пенсионерки в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Пенсионерка в Москве пожаловалась в полицию на мошенников, которые несколько месяцев обманывали ее, давая задания и выманивая деньги. Она лишилась более 19,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    Сначала 81-летней москвичке позвонил незнакомец, заявивший о взломе ее учетной записи на «Госуслугах» и продиктовал номер мнимой техподдержки. Затем другой человек, представившись правоохранителем.

    Он вызвался «помочь» ей сберечь накопления. Пенсионерка купила мобильный телефон и почти полгода общалась по нему с мошенниками, снимала деньги и передавала курьерам, называвшим кодовое слово. Еще один телефон она оставила, по инструкции куратора, в подъезде.

    Так женщина лишилась 19,5 миллиона рублей. Теперь настоящие правоохранители ищут причастных к обману.

    Ранее МВД России рассказало, как на самом деле можно защитить свои счета от мошенников.

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