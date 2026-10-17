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    Спортсмен на «Мерседесе» сильно избил задетого машиной пешехода в Новосибирске

    Фото: Пресс-служба МВД

    В Новосибирске 22-летний водитель «Мерседеса» избил 49-летнего прохожего. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

    Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Полицейские установили личность нападавшего. Новосибирец профессионально занимается боевыми видами спорта и осознавал, насколько серьезный вред может нанести своими ударами.

    На дорогостоящую иномарку не оформлен полис ОСАГО, а сама машина принадлежит другому лицу. На автомобиле часто нарушают ПДД — не менее 36 случаев с начала года. Злоумышленника за последний месяц пять раз привлекали к ответственности за несоблюдение правил.

    Против мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигуранту, в частности, запретили без разрешения следователя покидать свое место жительства вечером и ночью.

    Ранее таксист избил пассажирку в Томске из-за перевода не на тот банк.

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