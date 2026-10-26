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    В Подмосковье таможенники изъяли контрабанду моторного масла на 9 млн рублей

    Пресс-служба ФТС России
    Фото: Пресс-служба ФТС России

    Таможенники в Подмосковье обнаружили контрабанду моторного масла на девять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

    «В ходе оперативно-разыскных мероприятий Сотрудники Центральной акцизной таможни обнаружили 2 862 емкости — пластиковые канистры и металлические бочки — с моторным маслом на складе в Московской области», — заявили в ведомстве.

    Стоимость товара превысила девять миллионов рублей, его незаконно привезли из Бельгии. По данным экспертизы, внутри канистр было нефтяное масло. В таможенной декларации его подписали как синтетическое.

    Также во время разбирательства установили, что в компании-импортере обманывали покупателей во время продажи смазочных материалов ради увеличения прибыли и беспрепятственного перемещения на территорию ЕАЭС.

    Товар изъяли, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

    Ранее на российско-эстонской границе пресекли ввоз свыше 50 незадекларированных культурных ценностей.

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