В Подмосковье таможенники изъяли контрабанду моторного масла на 9 млн рублей

Таможенники в Подмосковье обнаружили контрабанду моторного масла на девять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий Сотрудники Центральной акцизной таможни обнаружили 2 862 емкости — пластиковые канистры и металлические бочки — с моторным маслом на складе в Московской области», — заявили в ведомстве.

Стоимость товара превысила девять миллионов рублей, его незаконно привезли из Бельгии. По данным экспертизы, внутри канистр было нефтяное масло. В таможенной декларации его подписали как синтетическое.

Также во время разбирательства установили, что в компании-импортере обманывали покупателей во время продажи смазочных материалов ради увеличения прибыли и беспрепятственного перемещения на территорию ЕАЭС.

Товар изъяли, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее на российско-эстонской границе пресекли ввоз свыше 50 незадекларированных культурных ценностей.