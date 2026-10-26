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    Мужчина убил жену на улице в Орске

    Фото: 360.ru

    В Орске мужчина зарезал свою жену. Об этом 360.ru рассказали собственные источники, информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

    ЧП случилось 26 октября. Госавтоинспекторы ехали по улице Краматорской и услышали крики. Правоохранители завернули во двор, откуда доносился шум, и увидели девушку, которая лежала на земле. Рядом был мужчина, который наносил ей удары ножом.

    Нападавшего задержали. Девушка умерла до приезда скорой.

    Подозреваемого передали сотрудникам следственных органов.

    Ранее стало известно, что вебкамщица зарезала бывшего парня в Москве.

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