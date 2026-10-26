В Башкирии охотник застрелил нескольких лебедей на озере

По его словам, он приехал на озеро с девушкой порыбачить. Внезапно они услышали около пяти-шести выстрелов. Рядом с ними в воде появились следы от пуль. В этот момент закричали лебеди. Одна или несколько птиц сразу перестали двигаться, другие раненые кричали от боли. Уцелевшие лебеди взлетели и улетели.

Очевидец не стал вступать в конфликт с вооруженным человеком. Он снял браконьера и его машину на видео, а также сообщил в полицию. Позже он помог следственной группе найти место происшествия, гильзы и тело лебедя.

«Когда после выстрелов я пошел в его сторону, кроме него никого не было. Я с ним пообщался, он сказал, что просто приехал на уток охотиться. Но по факту там не только утки, там уток не было, можно сказать», — рассказал собеседник 360.ru.

В МВД региона заявили, что личность стрелявшего установили. Сейчас правоохранители проводят проверку.

В феврале неизвестный застрелил двух лебедей в районе аэропорта Махачкалы.