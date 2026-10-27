Таможенники в Шереметьеве нашли у турчанки брендовые вещи на 22 млн рублей

В Шереметьеве таможенники нашли у 28-летней турчанки незадекларированные товары популярных брендов на сумму более 22 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Женщину задержали при выборочной проверке в «зеленом» коридоре.

«В ее багаже находились 36 изделий: три сумки Hermes и Chanel, 31 предмет одежды марок Chanel, Brunello Cucinelli, Yves Saint Laurent, Miu Miu и Schiaparelli, а также две пары туфель Chanel», — заявили в ведомстве.

Иностранка заявила таможенникам, что все вещи ей подарили. Экспертиза показала, что товары оригинальные и их общая стоимость превышает 22 миллиона рублей. Размер невнесенных таможенных платежей составил более шести миллионов.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей. Наказание за такое нарушение предусматривает лишение свободы до двух лет или штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее подмосковные таможенники изъяли контрабанду моторного масла на девять миллионов рублей.