Экс-сотрудник МВД рассказал, часто ли женщины убивают мужчин

Гораздо чаще — примерно в 70% случаев — мужчины убивают женщин, а не наоборот. Об этом 360.ru рассказал бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве Михаил Игнатов.

«Точной статистики у меня нет, но, конечно, больше убивают мужчины женщин, чем наоборот. Все-таки мужчина сильнее физически и более агрессивен. Но бывают и женщины-убийцы. Это где-то процентов 70 на 30», — рассудил он, комментируя убийство 22-летнего парня в Москве, предположительно совершенное его бывшей девушкой, вебкам-моделью.

Что известно об этом преступлении и почему женщина может пойти на убийство — в нашей статье.