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    Экс-сотрудник МВД рассказал, часто ли женщины убивают мужчин

    Экс-сотрудник МВД Игнатов: лишь в 30% случаев женщины убивают мужчин

    Фото: Медиасток.рф

    Гораздо чаще — примерно в 70% случаев — мужчины убивают женщин, а не наоборот. Об этом 360.ru рассказал бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве Михаил Игнатов.

    «Точной статистики у меня нет, но, конечно, больше убивают мужчины женщин, чем наоборот. Все-таки мужчина сильнее физически и более агрессивен. Но бывают и женщины-убийцы. Это где-то процентов 70 на 30», — рассудил он, комментируя убийство 22-летнего парня в Москве, предположительно совершенное его бывшей девушкой, вебкам-моделью.

    Что известно об этом преступлении и почему женщина может пойти на убийство — в нашей статье.

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