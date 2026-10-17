Сегодня 17:04 Смертельный удар: что известно о гибели школьника в отеле в Шарм‑эш‑Шейхе Мир

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В Шарм-эш-Шейхе погиб 11-летний российский школьник. Возле главного бассейна пятизвездочного отеля Swissotel Sharm El Sheikh вечером 14 октября 2026 года ребенка убило током. Подробности — в материале 360.ru.

Обстоятельства случившегося По свидетельствам очевидцев, двое подростков качались на гамаке — в какой-то момент он опрокинулся, дети упали. Один из мальчиков скатился в сторону дерева. У его основания была подсветка, а рядом на газоне лежал электрический кабель. Ребенок зацепился за провод и получил смертельный удар током. Второй мальчик попытался оттащить товарища и тоже пострадал — его экстренно госпитализировали, у него диагностировали проблемы с сердцем.

Какие версии выдвигают Очевидцы предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание. Одна из версий: незадолго до инцидента персонал поливал газоны, и вода попала на неизолированные участки проводки. Однако администрация отеля озвучила другое предположение: якобы ребенок самостоятельно забрался в трансформаторную будку. Родственники и свидетели выразили тревогу из-за действий персонала — сотрудники сначала отказывались вызывать полицию, а позже демонтировали камеры наблюдения у бассейна. Семья опасалась, что за время ожидания следы инцидента могут уничтожить. Родным заявили, что тело не выдадут около 10 дней из-за расследования. «Родители ребенка очень боятся сейчас. Они боятся даже с кем-то разговаривать. Они в прострации. Боятся, что их в тюрьму в Египте посадят за то, что они огласке предали», — отметил близкий друг пострадавших Антон.

Реакция официальных ведомств Посольство России в Каире подтвердило гибель несовершеннолетнего россиянина. Дипломаты вступили в контакт с местными властями, в том числе с прокуратурой Египта, и помогали родителям решить организационные вопросы. «Предпринимаются меры для оформления документов по репатриации. На данный момент каких-либо искусственных препятствий в этом вопросе не отмечается», — подчеркнули дипломаты. К проверке информации о случившемся также приступил Российский союз туриндустрии (РСТ). В СМИ отмечали, что подобные случаи на курортах Египта уже фиксировались. Например, в 2013 году в одном из отелей Шарм-эш-Шейха ребенок погиб от удара током после прикосновения к холодильной камере.