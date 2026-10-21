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    Тело пропавшей женщины с огнестрельными ранениями нашли в лесу под Тюменью

    канал в «Максе» СУ СК России по Тюменской области
    Фото: канал в «Максе» СУ СК России по Тюменской области

    В Тюмени раскрыли убийство без вести пропавшей 56-летней женщины. Ее тело обнаружили закопанным в лесу, сообщила пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

    В ведомстве уточнили, что жительница Тюмени исчезла 20 октября 2026 года. По факту ее безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по статье об убийстве. В ходе расследования выяснили, где находится тело пропавшей.

    «Оно обнаружено закопанным в лесном массиве вблизи села Бухтал Нижнетавдинского района с огнестрельными ранениями», — уточнили в областном СК.

    Следователи и полицейские установили причастность к убийству женщины ее 52-летнего бывшего мужа. Мужчину уже доставили к следователю. Кроме того, криминалисты и следователи осмотрели место происшествия и машину, на которой бывший муж убитой передвигался, а также изъяли предположительное орудие преступления. Назначены судебные экспертизы.

    По данным издания 72.RU, пропавшая — жительница многоквартирного дома по улице Олимпийской. В ночь на 20 октября во дворе раздались выстрелы и крики женщины, молившей о помощи. После того, как все стихло, от дома уехала легковушка. Источник издания сообщил, что стрелявший положил женщину в багажник и уехал. Известно и то, что бывшие супруги на тот момент делили имущество через суд.

    Ранее в Санкт-Петербурге 53-летнего мужчину отправили под стражу. В апреле он убил и расчленил знакомого.

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