Сегодня 04:46 Долги, шантаж и 18 ножевых: что не поделили две подруги-медсестры? Главное о жестоком убийстве в Оренбурге Фото: Пресс-служба Следственного комитета Криминал

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Медсестру из Оренбурга искали четыре дня и нашли зарезанной в погребе частного дома. Чуть позже в другом месте нашли ее коллегу и подругу с почти двумя десятками ножевых ранений, но живой. Что произошло между подругами, при чем тут наркотики и почему следователи обвинили выжившую в убийстве — в материале 360.ru.

Ушла из дома и не вернулась Утром 9 октября 47-летняя Венера Юлдашева, медсестра-анестезист реанимации новорожденных ООКБ № 2, отправила дочь-десятиклассницу в школу и вышла из дома на улице Бебеля. И после этого телефон Венеры перестал отвечать. А на следующий день женщина не вышла на дежурство, из-за чего коллеги и родные забили тревогу. Следователи возбудили дело о пропаже и вместе с волонтерами вышли на поиски.

Видео: 360.ru

Вечером 13 октября, на четвертый день поисков, оперативники приехали в частный дом на улице Невельской, где в погребе хозяйственной постройки нашли тело Венеры. Ее несколько раз ударили ножом и задушили куском простыни. Дом, где нашли убитую, принадлежал семье подруги погибшей. Позже выяснилось, что 53-летняя Лилия Максютова, тоже медсестра, получила 18 ножевых ранений — ее нашли в собственном доме в пяти километрах от дома, где произошло преступление. Корысть как мотив Почти два десятка ножевых ранений не помешали следователям связать с убийством Венеры именно ее подругу Лилию. Они предъявили ей обвинение в убийстве из корыстных побуждений (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). По версии следствия, Венера сняла крупную сумму со своего счета, после чего подруги встретились 9 октября в доме на Невельской, где Лилия нанесла погибшей множество ударов ножом, а потом задушила ее куском ткани. Тело она перетащила в погреб во дворе, забрала деньги и скрылась.

Фото: РИА «Новости»

После этого обвиняемая нанесла ножевые ранения и себе. Они оказались не глубокими и не задели жизненно важные органы. Мотивом следствие назвало долги. По базе судебных приставов, за Лилией числилось более 550 тысяч рублей долгов по кредитам. Что говорят знакомые о подругах-медсестрах На прощании с Венерой, которое прошло 15 октября, присутствующие говорили, что она была доброжелательным человеком. Вспоминали, что она относилась к каждому пациенту как к родному ребенку, помогая даже в нерабочее время.

Она была светом в нашем отделении. Работать с новорожденными — это тяжело, но Венера умела успокоить и родителей, и малышей. У нее были золотые руки и ангельское терпение. Она приходила на смену с улыбкой, даже когда было совсем невыносимо. коллега погибшей

Соболезнования выразили и в областном Минздраве. Исполняющий обязанности главы ведомства Павел Орлов отметил значимость работы, которую ежедневно совершала Венера. «Мы теряем не просто профессионала, а человека, который каждый день совершал ежедневный подвиг, оберегая самое хрупкое и ценное — жизни новорожденных», — сказал Орлов. Впрочем, о подозреваемой в убийстве Лилии соседи и знакомые так же не говорят ничего плохого.

Как с медиком с Лилией не доводилось контактировать, а вот как с человеком общались. К ней всегда можно было обратиться за помощью, она очень спокойная. Вот есть люди, которые притягивают к себе, и это про нее. В версию с попыткой самоубийства и долгами не верится. 500 тысяч рублей не такая большая сумма, и у нее был муж, они наверняка могли решить все вместе. соседка обвиняемой в беседе с 56.ru

Сотрудницы магазина рядом с ее домом отозвались о Лилии как о порядочном человеке. По их словам, семья живет в этом районе уже давно и ничего плохого о женщине сказать они не могут. Люди описали двух спокойных женщин, но откуда тогда взялись долги, деньги и даже разговоры о шантаже. Родные сестры убитой отказываются верить в версии и домыслы, которые распространились наряду с официальными заявлениями. «Мы читаем новости и не узнаем ее. Все эти версии про мошенников, про долги, про какие-то конфликты… Это не про нашу Венеру. Она была добрейшей души человеком, она не могла никого обидеть», — поделились родственницы в разговоре с aif.ru. Долг, шантаж и вопросы без ответов Официальная версия сводится к долгам Лилии, однако в СМИ и соцсетях появились и другие версии произошедшего. По версии телеграм-канала Mash, Венеру шантажировал один из сотрудников больницы из-за того, что она якобы крала из детской реанимации наркотические препараты. Чтобы откупиться, Венера якобы сняла в банке крупную сумму и заняла часть денег у Лилии, но шантаж не прекратился. По этой версии, подруги вместе участвовали в больничных махинациях, а 9 октября после ссоры Лилия убила Венеру. По данным канала, в 2004 году Венеру даже штрафовали за потерю 40 миллиграммов кетамина и 6800 миллиграммов оксибутирата.

Фото: РИА «Новости»

Вторая версия появилась в первые дни поисков. Венера незадолго до исчезновения сняла крупную сумму, и правоохранители допустили, что на нее могли выйти телефонные мошенники. Но после обнаружения тела и появления сведений о второй пострадавшей эта линия отошла на второй план. Также в чатах Оренбурга пользователи обсуждали версию с участием бывшего мужа Венеры, отца ее дочери. Однако ее также официально не подтвердили. Главные вопросы остались без ответа. Никто не назвал ни сумму, которую сняла Венера, ни сотрудника, который мог ее шантажировать, ни место, где Лилия нанесла себе ранения. Следователи пока не раскрывают подробностей дела, но официальное обвинение в убийстве уже перечеркивает, по крайней мере, две версии. Как бы то ни было, если вину Лилии докажут, получится, что женщина лишила жизни не только подругу, но и себя: в ее возрасте наказание может оказаться пожизненным.