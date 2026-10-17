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    В США отец убил свою 9-летнюю дочь за отказ уехать в Эфиопию

    Фото: 360.ru

    Лучано Фраттолин убил свою девятилетнюю дочь из-за отказа девочки поехать с ним на родину в Эфиопию. Труп ребенка он спрятал под камнем, сообщила газета Metro.

    Фраттолин хотел увезти дочь в Эфиопию, но девочка ехать с отцом не хотела. После этого мать разрешила мужчине взять дочь на озеро в штате Нью-Йорк. Отец с дочерью должны были вернуться в Монреаль через неделю, но они дома так и не появились.

    Выяснилось, что Фраттолин сам позвонил в полицию и заявил, что девочку похитили двое мужчин на фургоне. Полиция не смогла найти улики.

    «На следующий день тело девочки нашли под камнем около озера. Вскрытие показало — смерть наступила от асфиксии из-за утопления, а случай признали убийством», — написала газета.

    Раскрыть дело помогли камеры видеонаблюдения. Девочку вместе с отцом запечатлели в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. Фраттолина арестовали, но вину он не признал. Мужчину приговорили к 25 годам тюремного заключения за убийство дочери.

    В Оренбургской области пьяный отец избил ребенка, а затем утопил его в ванне. Следствие установило, что мужчина нанес сыну около 30 ударов.

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