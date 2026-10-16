Двух жителей Дзержинска осудили за попытку убийства

Двое жителей Дзержинска получили сроки в колонии строгого режима за попытку убить мужчину. Его собака ранее покусала одного из нападавших во время конфликта, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

По данным пресс-службы облсуда, нападение произошло 30 июня 2025 года. Двое пьяных мужчин решили убить хозяина собаки и подошли к нему, когда он сидел с питомцем на скамейке возле жилого дома.

Один из нападавших ударил потерпевшего молотком по голове, а затем удерживал его, не давая сопротивляться. Второй несколько раз ударил мужчину ножом в туловище и шею.

Собака бросилась на нападавших, а очевидец применил перцовый баллончик и остановил их. Пострадавшего госпитализировали, врачи оказали ему помощь.

Дзержинский городской суд признал обоих виновными в покушении на убийство группой лиц. Участник, которого ранее покусала собака, получил 8 лет и 10 месяцев лишения свободы, другой мужчина — 8,5 лет и 6 месяцев. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Каждому суд также назначил год ограничения свободы.