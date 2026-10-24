Ревнивый аргентинец убил возлюбленную и спрятал ее останки в холодильнике

В Аргентине 37-летний Пабло Эсекиэль Гомес убил возлюбленную — 24-летнюю Камилу Белен Иглесиас, а потом спрятал ее останки в холодильнике. Об этом сообщило издание Need To Know .

Девушка пропала 2 октября. Семья Иглесиас заявила об ее исчезновении лишь несколько дней спустя, когда не смогла с ней связаться. Правоохранители провели обыск в доме, где она жила со своим парнем.

Следователи обнаружили человеческие останки, засыпанные гашеной известью, в холодильнике. Их извлекли и отправили на судебно-медицинскую экспертизу в Кордову. Также следователи в ходе обыска изъяли одежду, документы, разбитый мобильный телефон и образцы жидкостей.

Сестра погибшей Ромина рассказала, что Гомес признавался ей в ссоре с Камилой. Только вот перед тем, как пуститься в бега, он, по словам родственников Иглесиас, сделал странное заявление.

«Я правда облажался», — сказал мужчина.

Гомеса арестовали 19 октября. У погибшей остались двое детей от предыдущих отношений.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили останки неизвестного, расчлененные и помещенные в сумки и пакеты на берегу Лиговского канала.