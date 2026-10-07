360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Блиновская при пересмотре приговора в кассации не признала вину

    Фото: РИА «Новости»

    Блогер Елена Блиновская в ходе кассационного пересмотра приговора не признала вину в незаконном обороте средств платежей и легализации денежных средств. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с судебными материалами.

    «Виновной себя осужденная Блиновская Е.О. в суде не признала», — говорится в документах.

    Защитники Блиновской настаивали, что приговор следует отменить. Речь шла о статье об уклонении от уплаты налогов.

    В судебных материалах говорится, что Блиновская при рассмотрении дела по существу с обвинением не соглашалась, вину не признавала, но и не ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Суд в итоге вынес ей обвинительный приговор и назначил наказание, от которого ее освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

    Блиновскую ранее осудили на 4,5 года лишения свободы. Адвокаты блогера и ее родственники просили изменить приговор, но Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в его силе.

    Читайте также

    Отец Блиновской рассказал о свиданиях с дочерью в колонии

    Адвокат Сальникова рассказала, что Елена Блиновская проведет 45-летие без праздников в колонии

    Кассационный суд оставил приговор Блиновской без изменений

    ФНС насчитала Блиновской новую недоимку по налогам

    Стала известна зарплата Блиновской в колонии

    «Бред сивой кобылы»: адвокат Блиновской опровергла слухи о ее зарплате в колонии

    Апелляционный суд оставил под арестом недвижимость брата Блиновской

    Подсчитан общий долг по налогам российских блогеров и коучей в 2025 году

    Владимирскому омбудсмену не жаловались на колонию, где находится Блиновская

    Помывка раз в три дня и питание на бегу. В каких условиях Блиновская будет жить в колонии

    Обанкротившаяся Блиновская вернула одну из компаний

    Мосгорсуд смягчил приговор «королеве марафонов» Блиновской