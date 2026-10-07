Блиновская при пересмотре приговора в кассации не признала вину

Блогер Елена Блиновская в ходе кассационного пересмотра приговора не признала вину в незаконном обороте средств платежей и легализации денежных средств. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с судебными материалами.

«Виновной себя осужденная Блиновская Е.О. в суде не признала», — говорится в документах.

Защитники Блиновской настаивали, что приговор следует отменить. Речь шла о статье об уклонении от уплаты налогов.

В судебных материалах говорится, что Блиновская при рассмотрении дела по существу с обвинением не соглашалась, вину не признавала, но и не ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Суд в итоге вынес ей обвинительный приговор и назначил наказание, от которого ее освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Блиновскую ранее осудили на 4,5 года лишения свободы. Адвокаты блогера и ее родственники просили изменить приговор, но Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в его силе.