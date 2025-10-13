Мосгорсуд смягчил приговор «королеве марафонов» Блиновской

Московский городской суд пересмотрел приговор блогеру Елене Блиновской, которую ранее осудили на пять лет колонии за уклонение от налогов и отмывание денег. Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, апелляция смягчила блогеру срок наказания на полгода, до 4,5 года, в ближайшее время она выйдет из СИЗО.

«Приговор Савеловского районного суда Москвы изменить, назначить осужденной Блиновской Елене Олеговне наказание в виде 4,5 года лишения свободы. В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — указано в апелляционном определении судей.

Решение суда первой инстанции вступило в силу.

Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Ее также оштрафовали на 1 миллион рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. «Королеву марафонов» признали виновной в легализации доходов и незаконном использовании платежных средств. Однако суд освободил ее от ответственности за неуплату налогов, так как срок давности истек.

Кроме того, суд конфисковал в пользу государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.

Блиновскую арестовали в апреле 2023 года. Сначала ее отправили под домашний арест, но из-за нарушений условий она оказалась в СИЗО. Позже суд признал ее банкротом.

Ранее Блиновская направила апелляционную жалобу в суд на свой приговор. В ней было указано, что блогер полностью раскаялась в содеянном, а ее дальнейшая изоляция негативно скажется на воспитании и психологическом состоянии ее детей.