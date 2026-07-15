ФНС насчитала Блиновской новую недоимку по налогам

РИА «Новости»: ФНС потребовала с Блиновской 16 тысяч рублей НДФЛ по вкладам

Проходящая процедуру банкротства блогер Елена Блиновская недоплатила 16 тысяч рублей по налогу на доходы физических лиц, возникшие от дохода по вкладам в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник и документы сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства уточнил, что требование о взыскании в адрес блогера направило управление ФС по Кировской области. Оно пройдет без судебного заседания.

Заявление о банкротстве Блиновская подала в мае 2024 года. К декабрю Арбитражный суд Москвы принял решение о начале процедуры «королевы марафонов» перед налоговой службой и банками, где она кредитовалась.

Общая сумма долга Блиновской составила почти 1,5 миллиарда рублей.

В марте прошлого года суд назначил блогеру пять лет колонии строго режима по делу об отмывании денег. При этом осужденную освободили от наказания по неуплате налогов. В доход государства суд изъял имущество Блиновской на 587 миллионов рублей.