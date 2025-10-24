Обанкротившаяся Блиновская вернула одну из компаний

В суд обратилась финансовая управляющая «королевы марафонов» Мария Ознобихина. Предстояло восстановить право собственности Блиновской на 100% долей ООО «Сады Адыгеи». Номинальная стоимость бизнеса оценивалась в 10 тысяч рублей, реальная — в 21 миллион.

Уменьшение доли жены брата Блиновской, Натальи, со 100% до 50% и ее выход из состава участников компании суд признал недействительным. Появление Людмилы Цулаевой с долей в 50% — тоже. Таким образом, «Сады Адыгеи» снова отошли Блиновской, изменения уже отразились в ЕГРЮЛ.

В ноябре 2024 года «королева марафонов» объявлена банкротом, Арбитражный суд Москвы начал реализацию ее имущества. Сама Блиновская находится в колонии за отмывание денег.