Обанкротившаяся Блиновская вернула одну из компаний
Суд вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи» стоимостью 21 млн рублей
Арбитражный суд Москвы восстановил права коуча Елены Блиновской на компанию «Сады Адыгеи». Сделка по передаче долей другим лицам признана недействительной, сообщило РИА «Новости».
В суд обратилась финансовая управляющая «королевы марафонов» Мария Ознобихина. Предстояло восстановить право собственности Блиновской на 100% долей ООО «Сады Адыгеи». Номинальная стоимость бизнеса оценивалась в 10 тысяч рублей, реальная — в 21 миллион.
Уменьшение доли жены брата Блиновской, Натальи, со 100% до 50% и ее выход из состава участников компании суд признал недействительным. Появление Людмилы Цулаевой с долей в 50% — тоже. Таким образом, «Сады Адыгеи» снова отошли Блиновской, изменения уже отразились в ЕГРЮЛ.
В ноябре 2024 года «королева марафонов» объявлена банкротом, Арбитражный суд Москвы начал реализацию ее имущества. Сама Блиновская находится в колонии за отмывание денег.