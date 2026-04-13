Апелляционный суд оставил под арестом недвижимость брата Блиновской

Арбитражный апелляционный суд отказал брату блогера Елены Блиновской Александру Останину и оставил без изменения решение суда нижестоящей инстанции. Родственник признанной банкротом Блиновской просил отменить обеспечительные меры в виде ареста недвижимости, сообщило РИА «Новости» .

Суд отклонил жалобу Останина на вынесенное решение арбитражного суда. В материалах дела речь идет о 12 объектах недвижимости, расположенных на улице Серпуховский Вал, и двух помещениях в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве.

Финансовый управляющий Мария Ознобихина считает, что реальным владельцем недвижимости является сам Блиновская. Ознобихина требует признать право собственности за «королевой марафонов», включить имущество в конкурсную массу и реализовать для расчетов с кредиторами.

Ранее московский суд отклонил иск к помощнице блогера Полине Видовской на 47 миллионов рублей. Видовская числилась у Блиновской младшей личной помощницей. Она заявила, что тратила полученные деньги на оплаты ЖКХ квартиры Блиновской, платила за кружки для детей, а также выдавала зарплату горничным и специальному чистильщику бассейна с медузами.