Кассационный суд оставил приговор Блиновской без изменений

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской, известной как «королева марафонов». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Во вторник суд рассмотрел апелляции адвокатов Елены Блиновской и ее родственников, которые просили изменить наказание.

«Судебная коллегия по уголовным делам оставила конституционные жалобы без удовлетворения», — заявили в пресс-службе.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам общего режима и штрафу размером в один миллион рублей, также звезде запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. В октябре Мосгорсуд сократил срок до 4,5 года.

Блиновская в мае 2024 года подала заявление на банкротство. К декабрю Арбитражный суд Москвы запустил эту процедуру в отношении блогерши по искам налоговой службы и банков, где она кредитовалась.