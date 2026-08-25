Адвокат Сальникова рассказала, что Елена Блиновская проведет 45-летие без праздников в колонии

Осужденная за неуплату налогов блогер Елена Блиновская встретит свой 45-летний юбилей в исправительной колонии без праздничных мероприятий. Об этом рассказала ее адвокат Наталья Сальникова в интервью «Пятому каналу» .

По словам адвоката, в учреждении, где содержится Блиновская, нет индивидуальных камер — все осужденные живут и работают в общих условиях. В колонии есть швейный цех, но чем именно занимается сегодня Елена, Сальникова не уточнила, сославшись на адвокатскую этику.

«День будет обычный, скорее всего, условий для празднования там нет», — отметила адвокат, опровергнув слухи о возможных послаблениях в честь дня рождения.

Напомним, что Блиновская была признана виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор блогеру, назначив ей наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. С Блиновской также взыскано более 587 миллионов рублей.