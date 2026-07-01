Стала известна зарплата Блиновской в колонии

Shot: Блиновская в колонии получает меньше 7 тысяч рублей в месяц

Блогер Елена Блиновская, осужденная за уклонение от уплаты налогов и легализацию пробретенных преступным путем денежных средств, теперь получает меньше семи тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его информации, экс-королева марафонов работает во Владимирской колонии швеей. Ее зарплата составляет 6700 рублей. Однако в феврале Елена получила только 2900 рублей, поскольку заболела и отработала меньшее количество смен.

До задержания Блиновская зарабатывала порядка 100 миллионов ежемесячно.

Ранее стало известно, что блогеру вернули квартиру в Ярославле по решению суда. Решение приняли по заявлению ее финансового управляющего Марии Ознобихиной.