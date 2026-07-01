«Бред сивой кобылы»: адвокат Блиновской опровергла слухи о ее зарплате в колонии

Адвокат Блиновской опровергла информацию о ее зарплате в 6,7 тысячи рублей

«Королева марафонов» Елена Блиновская работает в колонии швеей, а информация о ее зарплате в 6700 рублей не соответствует действительности. Об этом рассказала 360.ru адвокат блогера Наталья Сальникова.

Данные о заработке Блиновской опубликовал телеграм-канал Shot. Для сравнения, на свободе блогер могла получить до 100 миллионов рублей в месяц.

Сальникова заявила, что подобной публикацией канал фактически обвиняет колонию в нарушении закона, поскольку во Владимирской области минимальный размер оплаты труда — около 27 тысяч. Она обвинила авторов Shot в попытках хайпа и эпатажа.

«Ни про какие 6700 рублей я, конечно, вам сказать не могу, потому что это бред сивой кобылы. Это не очень красивая история [была бы], туда тогда проверка должна поехать», — подчеркнула адвокат.

В прошлом году суд приговорил Блиновскую к пяти годам общего режима за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Позже срок сократили на полгода.