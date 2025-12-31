Подсчитан общий долг по налогам российских блогеров и коучей в 2025 году

Baza насчитала почти 2 млрд рублей долгов по налогам блогеров и коучей

Совокупный долг по неуплаченным налогам, а также по накопившимся штрафам и пени российских блогеров и коучей по итогам 2025 года превысил 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, подсчитавший общий итог.

Самым крупным должником оказался блогер Дмитрий Портнягин, чей долг по неуплате налогов вырос до 820 миллионов рублей. В начале ноября суд постановил вернуть в прокуратуру дело основателя Club-500.

Долг находящейся под домашним арестом блогера Александры Митрошиной вырос до 317 миллионов рублей. Она проходит по делу о незаконном отмывании денежных средств в особо крупных размерах.

Не признавшая вину в выводе за границу 250 миллионов рублей блогер Валерия Черкалина накопила долг по налогам в 170 миллионов рублей. Долг ее бывшего мужа Артема намного меньше и составил 670 тысяч.

Отбывающая наказание в колонии блогер Елена Блиновская накопила долг по неуплаченным налогам на 1,7 миллиона рублей.

В конце октября российские следователи завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов против блогера Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта).

По оценке криминалистов, подозреваемая не заплатила налоги на 135 миллионов рублей в период с 2020 по 2022 год. При этом еще в апреле блогер добилась признания себя банкротом через Арбитражный суд Краснодара.