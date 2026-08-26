Отец Блиновской рассказал о свиданиях с дочерью в колонии

Осужденной экс-блогеру Елене Блиновской разрешили общаться с родными по телефону раз в месяц, а краткосрочные свидания через стекло проходят раз в два месяца. Об этом ее отец Олег Останин рассказал 5-tv.ru.

По словам мужчины, ежемесячного разговора едва хватает, чтобы пообщаться с детьми.

«Хорошо, что телефоны сейчас хорошие поставили», — сказал Останин.

Длительное свидание разрешают раз в три месяца, однако детей допускают не всегда. По словам отца блогера, во время прошлой встречи им отказали, хотя ранее обещали разрешение. Муж Блиновской пытался отпрашиваться с работы, но приезжать удается тоже не каждый раз.

Останин также рассказал, что в колонии дочь работает в швейном цехе. Она выполняет разные задачи: гладит одежду, складывает ее, а сейчас, по словам отца, шьет. Он подчеркнул, что без дела Блиновская не сидит.

Ранее адвокат Наталья Сальникова рассказала, что бывший блогер, осужденная по делу о неуплате налогов, встретит свое 45-летие в исправительной колонии.