Владимирскому омбудсмену не жаловались на колонию, где находится Блиновская

Омбудсмен Владимирской области Людмила Романова не получала жалоб насчет задержки оформления передач осужденным в ИК-1 региона, где находится «королева марафонов» Елена Блиновская. Об этом она сообщила в беседе с РИА «Новости» .

«Обращений от осужденных и их родственников, законных представителей по поводу длительности процедуры передач ко мне не поступало», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Блиновскую отправили в женскую колонию № 1 в поселке Головино во Владимирской области. Местное издание «Зебра-ТВ» сообщило, что родные осужденных, содержащихся там, жаловались на сложности в оформлении посылок. По их данным, людям приходится ждать часами.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но из-за нарушений условий наказания перевели в СИЗО. Потом блогера перевели в ИК-1. После этого там ужесточили досмотры.