Помывка раз в три дня и питание на бегу. В каких условиях Блиновская будет жить в колонии

Мосгорсуд смягчил приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской. Ходят слухи, что ее могут отправить в костромскую женскую колонию, но имеются еще три варианта, сообщил журнал Woman.ru .

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой, женщин, как правило, отправляют в колонии в регионе прописки или в ближайших. Речь может о Можайской, Владимирской или Ивановской. Насчет костромской сомневается — не ближний регион.

Что касается условий, то Можайская ИК совсем непростая. Там сильная дедовщина, сложности контакта с администрацией, часто поступают жалобы на быт.

В Ивановской недавно погибли двое заключенных, которых послали в коллектор чистить канализацию. Меркачева назвала эту ИК одной из самых тяжелых. Но женщине будет трудно в любой колонии.

«Режим не предусматривает особенностей, например, помывка три раза в неделю. А если у тебя критические дни? В отрядах есть душ, но, как правило, пользуются им только привилегированные», — пояснила она.

Меркачева добавила, что в ИК трудно соблюдать режим питания, времени на еду дается мало. Во Владимирской женщины питаются чуть ли не на бегу.

Ранее Арбитражный суд Москвы вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи» стоимостью 21 миллион рублей.