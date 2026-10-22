Адвокат Пивоваров назвал признаки вербовки в запрещенную деятельность
Адвокат Пивоваров: мелкие поручения могут стать частью преступной цепочки
Вербовщики постепенно втягивают людей в опасные схемы, обещая легкий заработок или предлагая помочь «общему делу». Об этом рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров, сообщает Газета.ru.
По словам адвоката, сначала собеседник избегает конкретики, обещает безопасность и быстрые деньги. Он может апеллировать к патриотизму или протестным настроениям. Затем общение переводят в закрытые чаты и анонимные мессенджеры, создавая ощущение избранности.
Насторожить должны просьбы сфотографировать транспортную, энергетическую или военную инфраструктуру, передать сведения о режимных объектах, перевезти неизвестный груз. Другие тревожные сигналы — предложения оформить банковскую карту на свое имя, предоставить доступ к аккаунтам или выполнить платное задание без объяснения цели.
Пивоваров предупредил: такие поручения могут оказаться частью преступной цепочки. В зависимости от обстоятельств их могут квалифицировать как содействие террористической, экстремистской или иной запрещенной деятельности. По словам адвоката, ответственность возможна и без понимания истинного характера действий.
Адвокат посоветовал прекратить общение, не выполнять просьбы и сохранить переписку. При признаках противоправной деятельности следует без промедления обратиться в правоохранительные органы.