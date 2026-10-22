Адвокат Пивоваров назвал признаки вербовки в запрещенную деятельность

Вербовщики постепенно втягивают людей в опасные схемы, обещая легкий заработок или предлагая помочь «общему делу». Об этом рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров, сообщает Газета.ru .

По словам адвоката, сначала собеседник избегает конкретики, обещает безопасность и быстрые деньги. Он может апеллировать к патриотизму или протестным настроениям. Затем общение переводят в закрытые чаты и анонимные мессенджеры, создавая ощущение избранности.

Насторожить должны просьбы сфотографировать транспортную, энергетическую или военную инфраструктуру, передать сведения о режимных объектах, перевезти неизвестный груз. Другие тревожные сигналы — предложения оформить банковскую карту на свое имя, предоставить доступ к аккаунтам или выполнить платное задание без объяснения цели.

Пивоваров предупредил: такие поручения могут оказаться частью преступной цепочки. В зависимости от обстоятельств их могут квалифицировать как содействие террористической, экстремистской или иной запрещенной деятельности. По словам адвоката, ответственность возможна и без понимания истинного характера действий.

Адвокат посоветовал прекратить общение, не выполнять просьбы и сохранить переписку. При признаках противоправной деятельности следует без промедления обратиться в правоохранительные органы.