Суд на Кубани приговорил отца и дочь к 18 и 7 годам тюрьмы за госизмену

Южный окружной военный суд вынес приговоры россиянам Мишанину и его дочери. Их признали виновными в государственной измене и участии в деятельности организации, которая признана террористической в России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Следователи установили, что задержанные по своей инициативе связались в Telegram с представителем украинской террористической организации, который вербовал добровольцев в состав подразделений ВСУ.

Отец и дочь собирали и передавали Украине данные о ВС России и военных объектах. Их задержали в Сочи при попытке покинуть страну. По факту случившегося возбудили уголовные дела.

«Суд постановил приговорить Мишанина к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима. Его дочь Мишанина приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявили в ведомстве.

Ранее жителя Самары приговорили к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтезаводе.