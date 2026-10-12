В Петербурге задержали 19-летнего юношу по подозрению в убийстве матери

В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве женщины. В качестве подозреваемого задержали ее 19-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

«Днем 11 октября 2026 года в квартире дома по улице Дмитрия Устинова в Санкт-Петербурге было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран в области спины и груди», — заявили в ведомстве.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее сына задержали по подозрению в убийстве матери. Место ЧП осмотрели, назначили ряд судебных экспертиз, правоохранители начали следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге женщина пыталась жестоко убить своего сына. Она пришла с мальчиком 2014 года к Дудергофскому озеру, силой влила ему в рот 70% уксус, а потом облила ребенку лицо.