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    Приговор бывшему мужу Лерчек признали законным

    Приговор в отношении мужа Лерчек Артема Чекалина вступил в силу

    Фото: РИА «Новости»

    Приговор в отношении Артема Чекалина вступил в силу, апелляционные жалобы не удовлетворили. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    «Московский городской суд 21 октября 2026 года рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Чекалина Артема Александровича», — уточнили в сообщении.

    Ранее Гагаринский районный суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы со штрафом в размере более 194 миллионов рублей. Сегодня судебная коллегия оставила приговор без изменений.

    Блогера Валерию Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Заседание провели в закрытом режиме. Адвокаты просили оправдать ее, а в случае обвинительного приговора — освободить от наказания из-за состояния здоровья.

    Как рассказали в прокуратуре, с 2021-го по февраль 2022-го блогер вместе с экс-супругом Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком зарабатывали в Сети, продавая онлайн-курсы. Выручка превысила 251,6 миллиона рублей.

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