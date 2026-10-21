Приговор бывшему мужу Лерчек признали законным

Приговор в отношении Артема Чекалина вступил в силу, апелляционные жалобы не удовлетворили. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд 21 октября 2026 года рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Чекалина Артема Александровича», — уточнили в сообщении.

Ранее Гагаринский районный суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы со штрафом в размере более 194 миллионов рублей. Сегодня судебная коллегия оставила приговор без изменений.

Блогера Валерию Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Заседание провели в закрытом режиме. Адвокаты просили оправдать ее, а в случае обвинительного приговора — освободить от наказания из-за состояния здоровья.

Как рассказали в прокуратуре, с 2021-го по февраль 2022-го блогер вместе с экс-супругом Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком зарабатывали в Сети, продавая онлайн-курсы. Выручка превысила 251,6 миллиона рублей.