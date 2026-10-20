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    Жительница Сахалина получила 2,5 миллиона выплат на несуществующего ребенка

    Фото: 360.ru

    Сахалинка несколько лет получала выплаты на ребенка, которого не рожала. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

    Жительница поселка городского типа Ноглики купила фальшивое свидетельство о рождении и на его основании обратилась за пособиями.

    Она успела получить единовременные и ежемесячные выплаты при рождении ребенка и по уходу за ним до полутора лет. Также ей выдали пособия, положенные одиноким матерям, многодетным семьям и родителям детей до трех лет на полноценное питание.

    Кроме того, сахалинка получила выплаты на ребенка от трех до семи лет, адресную продовольственную помощь.

    «Общая сумма похищенных денежных средств составила 2 533 651,45 рублей», — отметили в суде.

    Почти 1,8 миллиона ущерба понесло Минсоцзащиты Сахалинской области и 737 тысяч — региональный ОСФР.

    Женщина признала вину и раскаялась. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

    Ранее силовики пресекли схему хищения выплат у участников СВО в четырех регионах России.

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