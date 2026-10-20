Жительница Сахалина получила 2,5 миллиона выплат на несуществующего ребенка
Сахалинка несколько лет получала выплаты на ребенка, которого не рожала. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
Жительница поселка городского типа Ноглики купила фальшивое свидетельство о рождении и на его основании обратилась за пособиями.
Она успела получить единовременные и ежемесячные выплаты при рождении ребенка и по уходу за ним до полутора лет. Также ей выдали пособия, положенные одиноким матерям, многодетным семьям и родителям детей до трех лет на полноценное питание.
Кроме того, сахалинка получила выплаты на ребенка от трех до семи лет, адресную продовольственную помощь.
«Общая сумма похищенных денежных средств составила 2 533 651,45 рублей», — отметили в суде.
Почти 1,8 миллиона ущерба понесло Минсоцзащиты Сахалинской области и 737 тысяч — региональный ОСФР.
Женщина признала вину и раскаялась. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
Ранее силовики пресекли схему хищения выплат у участников СВО в четырех регионах России.