Жительница Сахалина получила 2,5 миллиона выплат на несуществующего ребенка

Сахалинка несколько лет получала выплаты на ребенка, которого не рожала. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Жительница поселка городского типа Ноглики купила фальшивое свидетельство о рождении и на его основании обратилась за пособиями.

Она успела получить единовременные и ежемесячные выплаты при рождении ребенка и по уходу за ним до полутора лет. Также ей выдали пособия, положенные одиноким матерям, многодетным семьям и родителям детей до трех лет на полноценное питание.

Кроме того, сахалинка получила выплаты на ребенка от трех до семи лет, адресную продовольственную помощь.

«Общая сумма похищенных денежных средств составила 2 533 651,45 рублей», — отметили в суде.

Почти 1,8 миллиона ущерба понесло Минсоцзащиты Сахалинской области и 737 тысяч — региональный ОСФР.

Женщина признала вину и раскаялась. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее силовики пресекли схему хищения выплат у участников СВО в четырех регионах России.