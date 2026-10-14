Житель Йошкар-Олы набросился на детей из-за их ссоры с дочерью

В Йошкар-Оле отец школьницы схватил за шею 10-летнюю девочку, которая поссорилась с его дочкой, а также угрожал другим детям. Видеозапись с нападением появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах школьницы спорили друг с другом. Вышедший из подъезда мужчина спросил, что происходит, напал на одну из девочек и обматерил детскую компанию.

Следственный комитет по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия в отношении несовершеннолетней.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Красноярске задержали мужчину, который схватил и потянул за капюшон девятилетнюю девочку. На помощь ребенку пришел приятель нападавшего. Он оттащил пьяного от школьницы. Против злоумышленника возбудили дело.