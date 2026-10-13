Незадекларированные наручные часы стоимостью 9,4 млн рублей нашли у пассажира в Домодедово

Таможенники нашли наручные часы за 9,4 млн рублей у пассажира в Домодедово

Таможенники обнаружили незадекларированные наручные часы за 9,4 миллиона рублей у 38-летнего россиянина, который прилетел из Дубая. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Пассажира остановили на «зеленом» коридоре. Во время таможенного осмотра наручные часы F.P.JOURNE Invenit et Fecit из металла серого цвета. По словам мужчины, ранее с этим аксессуаром он вылетел из России и не стал декларировать его.

Экспертиза установила, что часы сделаны из титана, нержавеющей стали и сапфирового стекла, они новые и оригинальные. Теперь путешественник заплатит 4,3 миллиона рублей штрафа. Специалисты возбудили административное дело о недекларировании товаров.

Ранее в Федеральной таможенной службе пресекли коррупционную схему со списанием утильсбора за транспорт. Схема действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни.