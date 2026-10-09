В Москве курьер мошенников спрятал под деревом золото на 8,5 млн рублей

Курьер мошенников оставил под деревом на Осеннем бульваре золотые слитки, которые аферисты выманили у 70-летнего москвича. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, сообщили в столичном управлении МВД.

Мошенники разыграли перед пенсионером историю о расследовании преступления. В мессенджере один из них назвался правоохранителем и заверил, что квартиру мужчины использовали в качестве залога, а вырученные деньги направили на незаконные цели. Чтобы избежать ответственности, мужчине предложили купить золото и отдать его якобы на экспертизу.

Пенсионер последовал указаниям аферистов и дважды ходил за слитками в банк. Первую партию весом 600 граммов стоимостью 7,2 миллиона рублей он отдал курьеру на улице Героев Панфиловцев. На следующий день москвич передал другому посыльному еще 100 граммов золота, за которые заплатил 1,2 миллиона рублей. В полиции оценили общий ущерб более чем в 8,5 миллиона рублей.

«Полицейские задержали одного из подозреваемых на улице Сретенка. Им оказался приезжий из Ростовской области. Установлено, что полученные слитки он оставил под деревом на Осеннем бульваре по указанию кураторов», — уточнила пресс-служба.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд заключил фигуранта под стражу. Полицейские установят его сообщников и проверят возможную причастность к другим эпизодам.