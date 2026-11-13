Сегодня 07:02 Тайну не раскрыли и за полвека. Как разошлись версии о смерти Василия Шукшина Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Лидия Федосеева-Шукшина

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Актера, режиссера и писателя Василия Шукшина нет с нами уже больше 50 лет, а его внезапная смерть на съемках в 45 лет порождает все новые теории. На похоронах его жены, Лидии Федосеевой-Шукшиной, озвучили новую версию случившегося. Подробнее — в материале 360.ru.

К 1974 году, ставшему для него последним, Василий Шукшин находился на пике популярности и, судя по всему, был счастлив в браке. Актриса Лидия Федосеева была его третьей официальной женой, родила от него дочерей Марию и Ольгу. Актерскую карьеру Шукшин начал еще во время учебы во ВГИКе. Дебютировал в 1958 году в роли матроса Федора в фильме «Тихий Дон». В дальнейшем его фильмография пополнилась еще парой десятков картин, среди которых «Печки-лавочки», «Когда деревья были большими», «Простая история». Шукшин срежиссировал шесть фильмов. Самым известным стал «Калина красная» (1973), в котором Василий сыграл главную роль — бывшего зека Егора Прокудина, пытающегося вернуться к нормальной жизни. Режиссер также сам написал сценарий.

Фото: Кадр из фильма «Калиина красная» / Публичное достояние

«Калину красную» посмотрели в прокате более 62 миллионов зрителей. Проект признали лучшим фильмом года по итогам опроса читателей журнала «Советский экран». Картина получила главный приз на Всесоюзном кинофестивале в Баку. Несмотря на популярность в сфере кино, Шукшин воспринимал себя прежде всего как писателя. В 1963 году он выпустил сборник рассказов «Сельские жители», показав мир глазами простых деревенских людей. Он и сам происходил из крестьянской семьи — родился в алтайском селе, отец работал в колхозе и был расстрелян во время коллективизации. Сборник оценили как читатели, так и критики.

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Всего Шукшин опубликовал более 100 рассказов, несколько повестей и два романа: «Любавины» (1965) и «Я пришел дать вам волю» (1971) — о народном вожаке Степане Разине. Шукшин мечтал экранизировать второй роман. Изначально съемки должны были стартовать в 1974 году. «В литературном письме я вроде бы сумел до конца выразить все, что мне хотелось. А вот теперь можно переводить роман на кинематографический язык. Так мне кажется», — отмечал он. Однако проект получался довольно масштабным и затратным, и его утверждение в Госкино и худсовете затягивалось. В 1971 году от съемок официально решили отказаться. Шукшин умер три года спустя, 2 октября 1974-го, во время работы над фильмом «Они сражались за Родину». Он играл бронебойщика Петра Лопахина. На тот момент 90% ленты уже сняли.

Фото: С Лидией Федосеевой-Шукшиной на схемках «Они сражались за Родину» в сентябре 1974 года / РИА «Новости»

Съемочная группа жила на теплоходе «Дунай». Там актера и обнаружили мертвым. Тело нашел его лучший друг, актер Георгий Бурков. Он не мог не вспомнить, что накануне Василий вел себя странно: рисовал на пачке сигарет, а когда Георгий спросил, что он изображает, задумчиво ответил: «Горы, небо, дождь… похороны». Бурков рассказывал, что ночью, мучаясь бессонницей, решил выйти на палубу и столкнулся с Шукшиным. Тот со стоном попросил «что-нибудь от сердца». Пожаловался, что валидол не помог. По словам Буркова, он дал другу капли Зеленина, и оба ушли спать. Увидеть Шукшина живым никому больше не пришлось.

Версия № 1. Проблемы с сердцем

Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Но многим в окружении актера, в том числе самым близким, казалось, что все не так однозначно. Прямо перед съемками «Они сражались за Родину» Шукшин по настоянию режиссера Сергея Бондарчука прошел обследование в кремлевской больнице. Никаких проблем с сердцем у него не обнаружили. Впрочем, на здоровье актера могли повлиять долгие изнурительные съемки и пристрастие к кофеину. Некоторые поговаривали, что роль сыграл алкоголизм. Когда-то Василий действительно любил выпить, но на тот момент не притрагивался к рюмке много лет. Все изменилось в 1967 году, после того, как он выпил с приятелем и забыл дочь на улице в коляске.

Фото: 360.ru

Актер поклялся себе, что если найдет ребенка целым и невредимым, то сразу же бросит пить.

«Тогда он чуть не поседел. После этого завязал с пьянством, и уже дальше была работа», — вспоминал кинокритик Вячеслав Шмыров.

Версия № 2. Убийство

Бурков прямо на похоронах намекнул, что от друга избавились и за этим якобы мог стоять КГБ. Предположительно, власти воспринимали как вызов интерес актера к личности бунтаря Степана Разина. Криминальной версии придерживаются и в семье Шукшина.

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С другой стороны, проект ведь уже официально закрыли… Подтверждений версии насильственной смерти не нашли, но также остались без объяснения множество деталей вокруг стремительного ухода знаменитости из жизни. Очевидцы рассказывали, что тело Шукшина нашли скрюченным на постели — официальное посмертное фото с этим описанием не совпадает. Кроме того, понятые обратили внимание на подозрительный беспорядок в каюте — она была похожа на место долгих упорных поисков. Слегка пахло корицей — этот аромат характерен для некоторых ядов. А на столе стояли стаканы, из которых явно пили кофе. По другим данным, кто-то анонимно прислал писателю в каюту чашку с этим напитком.

Фото: 360.ru

Видимо, Шукшину это не показалось подозрительным — все знали, что он часто работает по ночам и пьет много кофе. По словам Марии Шукшиной, после смерти ее отца Сергей Бондарчук перестал пить кофе, уверенный, что коллегу отравили этим напитком. Некоторые обсуждали версию с «инфарктным» газом, который якобы мог спровоцировать остановку сердца. А Шукшина не раз рассказывала в интервью, что патологоанатомы при вскрытии удивились состоянию сердца ее отца. Оно выглядело так, будто принадлежало 80-летнему. И это при том, что знаменитость совсем недавно обследовали.

Фото: РИА «Новости»

На похоронах недавно скончавшейся Лидии Федосеевой-Шукшиной прозвучала еще одна версия причины смерти Василия, не согласующаяся ни с одной из предыдущих, включая официальную.

Версия № 3, неожиданная

Внебрачный сын актера Михаила Ножкина Михаил Колосов рассказал aif.ru, что через 20 лет после кончины Шукшина жил вместе с матерью, актрисой Валентиной Колосовой, на том самом теплоходе, где разместилась тогда съемочная группа Бондарчука. По его словам, местные жители рассказали, что Шукшин тогда «посидел, погулял, а потом пошел купаться». «В реке было сильное течение, а поперек русла местные жители ставили донки — рыболовные снасти, предназначенные для ловли рыбы, которая кормится у самого дна. Шукшин запутался в этих снастях и утонул», — утверждал Колосов. После этого тело якобы принесли в каюту, где констатировали смерть. Возможно, правду после стольких лет мы уже не узнаем. Важно то, что Лидия Федосеева-Шукшина нашла последнее пристанище на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем. После его смерти она была замужем еще трижды, но не раз говорила родным, что покоиться желает вместе с Василием.