«Не могу видеть в гробу». Алибасов не пришел на похороны экс-жены Федосеевой-Шукшиной

Бывший муж Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов на пришел на похороны экс-супруги из-за проблем со здоровьем. Отпевание проходило в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, сообщило издание The Voice .

Музыкант прислал венок. Отсутствие Алибасова на похоронах объяснил солист группы «На-На» Владимир Политов.

«Он плохо себя чувствует. Я 36 лет его знаю и единственные похороны, на которых он был — это похороны его мамы. Он говорит: „Я хочу, чтобы люди остались в моей памяти живые, такие, какие были при жизни. Я не могу их видеть в гробу“», — сообщил певец.

Политов рассказал, что Алибасову о смерти бывшей жены сообщили не сразу. По его словам, музыкант тяжело отреагировал на сообщение — с Лидией Федосеевой-Шукшиной Алибасов дружил долгие годы.

На церемонии прощания собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники легендарной актрисы. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем.