В Москве завершилось отпевание Федосеевой-Шукшиной

В Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке завершилось отпевание актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Гроб с телом покойной вынесли из церкви.

На церемонии прощания собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники артистки. Фанаты принесли на траурное мероприятие созданную с помощью ИИ цифровую копию звезды.

Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем — писателем и режиссером Василием Шукшиным.

Коллега по цеху Федосеевой-Шукшиной, актриса Галина Бокашевская, призналась, что принесла любимые конфеты подруги. Она планирует оставить их рядом с могилой, чтобы попрощаться от имени всего Петербурга.

Также собеседница 360.ru отметила, что у нее есть традиция – класть на Пискаревском кладбище две конфеты в память о блокаде и умерших детях. Она посчитала правильным оставить «питерские» сладости рядом с Федосеевой-Шукшиной, которая родом из Ленинграда.