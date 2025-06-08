Нелюбимый ребенок Марии Шукшиной. Почему семья отвернулась от дочери-бодибилдера

Родственники отвернулись от дочери актрисы Марии Шукшиной. Увлечение бодибилдингом показалось им слишком экстремальным, хотя разлад в семье начался гораздо раньше. 360.ru разобрался в этой истории.

Дочь обвинила Шукшину в избиениях Анна Трегубенко призналась, что страдала в знаменитой семье. Окружающие относились к ней предвзято, из-за статуса учителя придирались к любой мелочи, а дома царила нездоровая атмосфера.

Мама очень сильно меня била. За уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она водила меня лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Анна Трегубенко Дочь Марии Шукшиной

Когда появился младший брат Макар, а затем близнецы Фома и Фока, Анна стала чувствовать себя нелюбимой дочерью. К мальчикам мать относилась совсем по-другому — не била и баловала. При этом первые 10 лет воспитанием младших занималась дочь — они родились, когда та поступила на первый курс института.

Фото: РИА «Новости»

Когда Анна повзрослела, Шукшина стала критиковать ее личную жизнь. Актрисе не нравился ни один из ее парней. После развода дочери она сблизилась с бывшим зятем, водила его на мероприятия, дала деньги на покупку трехкомнатной квартиры и потребовала от дочери, чтобы та повлияла на возврат долга. Актерская династия Шукшиных Дочь Шукшиной допускала, что все дело в отношении материи к отцу. Анна и братья родились от разных мужчин. Ее родителем стал переводчик Артем Трегубенко, с которым мать познакомилась на четвертом курсе института, но быстро развелась. «Я как-то у мамы спросила: „Мама, я незапланированный ребенок?“ Она сказала: „Да“. Абсолютно не стесняясь. Для меня это очень больная тема — взаимоотношения с мамой», — призналась девушка. Родственницы хотели бы видеть Анну продолжательницей актерской династии, но не сложилось. Она окончила продюсерский факультет ВГИКа, полтора года работала по профессии, затем пробовала себя управляющей рестораном и менеджером по рекламе.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Ну не актриса я ни разу, совсем. <…> В детстве, когда бесконечные „Кинотавры“, с мамой съемки, я на нее смотрю — вот такое ощущение, как будто ей нравится. Мне нет», — вспоминала она. Как дочь Марии Шукшиной стала качком Увлечение бодибилдингом подлило масла в огонь. Дочь Шукшиной всегда засматривалась на накачанных людей и в 14 лет впервые пришла в тренажерный зал, но потом забросила — учеба, работа, рождение сына затянули ее в рутину. После беременности Анна вернулась к тренировкам, накачала мышцы и стала тренером.

Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Тем более я к этому очень долго шла и сейчас просто кайфую от себя, от того, что делаю. Анна Трегубенко Дочь Марии Шукшиной

Она действительно изменилась до неузнаваемости. На старых фото девушка выглядела хрупкой блондинкой, а теперь — горой мышц. Обвинения в употреблении стероидов дочь Шукшиной отвергает. По ее словам, такой формы можно добиться регулярными тренировками и строгой диетой.

Фото: Telegram-канал/«Анна Шукшина — о спорте и не только»

Сначала родители промолчали, а бабушка Лидия Федосеева-Шукшина даже не поняла, что произошло с внучкой, — думала, она просто набрала вес. Затем родственники стали открыто выказывать недовольство внешностью Анны. «Мама грубо сказала прямо, что я мужчина. Даже нет, она сказала, что я не мужчина, а что я на трансвестита похожа*. <…> Можно же как-то со мной поговорить, даже насчет моего внешнего вида — можно же сесть и обсудить. Ну вот… И это сходу произошло, мы не успели даже поздороваться», — рассказала она. После той беседы мать и дочь не общались около двух лет. Младшие братья и бабушка тоже отвернулись. Новый образ жизни Анны принял только отец. Правда, после публичных разборок в семье Шукшиных и он отдалился от дочери. Семья буквально вычеркнула девушку из своей жизни. * Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.