Нелюбимый ребенок Марии Шукшиной. Почему семья отвернулась от дочери-бодибилдера
Родственники отвернулись от дочери актрисы Марии Шукшиной. Увлечение бодибилдингом показалось им слишком экстремальным, хотя разлад в семье начался гораздо раньше. 360.ru разобрался в этой истории.
Дочь обвинила Шукшину в избиениях
Анна Трегубенко призналась, что страдала в знаменитой семье. Окружающие относились к ней предвзято, из-за статуса учителя придирались к любой мелочи, а дома царила нездоровая атмосфера.
Мама очень сильно меня била. За уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она водила меня лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа.
Анна Трегубенко
Дочь Марии Шукшиной
Когда появился младший брат Макар, а затем близнецы Фома и Фока, Анна стала чувствовать себя нелюбимой дочерью. К мальчикам мать относилась совсем по-другому — не била и баловала. При этом первые 10 лет воспитанием младших занималась дочь — они родились, когда та поступила на первый курс института.
Когда Анна повзрослела, Шукшина стала критиковать ее личную жизнь. Актрисе не нравился ни один из ее парней. После развода дочери она сблизилась с бывшим зятем, водила его на мероприятия, дала деньги на покупку трехкомнатной квартиры и потребовала от дочери, чтобы та повлияла на возврат долга.
Актерская династия Шукшиных
Дочь Шукшиной допускала, что все дело в отношении материи к отцу. Анна и братья родились от разных мужчин. Ее родителем стал переводчик Артем Трегубенко, с которым мать познакомилась на четвертом курсе института, но быстро развелась.
«Я как-то у мамы спросила: „Мама, я незапланированный ребенок?“ Она сказала: „Да“. Абсолютно не стесняясь. Для меня это очень больная тема — взаимоотношения с мамой», — призналась девушка.
Родственницы хотели бы видеть Анну продолжательницей актерской династии, но не сложилось. Она окончила продюсерский факультет ВГИКа, полтора года работала по профессии, затем пробовала себя управляющей рестораном и менеджером по рекламе.
«Ну не актриса я ни разу, совсем. <…> В детстве, когда бесконечные „Кинотавры“, с мамой съемки, я на нее смотрю — вот такое ощущение, как будто ей нравится. Мне нет», — вспоминала она.
Как дочь Марии Шукшиной стала качком
Увлечение бодибилдингом подлило масла в огонь. Дочь Шукшиной всегда засматривалась на накачанных людей и в 14 лет впервые пришла в тренажерный зал, но потом забросила — учеба, работа, рождение сына затянули ее в рутину. После беременности Анна вернулась к тренировкам, накачала мышцы и стала тренером.
Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Тем более я к этому очень долго шла и сейчас просто кайфую от себя, от того, что делаю.
Анна Трегубенко
Дочь Марии Шукшиной
Она действительно изменилась до неузнаваемости. На старых фото девушка выглядела хрупкой блондинкой, а теперь — горой мышц. Обвинения в употреблении стероидов дочь Шукшиной отвергает. По ее словам, такой формы можно добиться регулярными тренировками и строгой диетой.
Сначала родители промолчали, а бабушка Лидия Федосеева-Шукшина даже не поняла, что произошло с внучкой, — думала, она просто набрала вес. Затем родственники стали открыто выказывать недовольство внешностью Анны.
«Мама грубо сказала прямо, что я мужчина. Даже нет, она сказала, что я не мужчина, а что я на трансвестита похожа*. <…> Можно же как-то со мной поговорить, даже насчет моего внешнего вида — можно же сесть и обсудить. Ну вот… И это сходу произошло, мы не успели даже поздороваться», — рассказала она.
После той беседы мать и дочь не общались около двух лет. Младшие братья и бабушка тоже отвернулись. Новый образ жизни Анны принял только отец. Правда, после публичных разборок в семье Шукшиных и он отдалился от дочери. Семья буквально вычеркнула девушку из своей жизни.
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