Сегодня 16:06 Роды в 14, наркозависимость и ток-шоу. Что известно о погибшей экс-невестке Марии Шукшиной 0 0 0 Фото: Соцсети Знаменитости

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В Петербурге нашли мертвой 26-летнюю Фрейю Зильбер. Погибшая — бывшая невестка актрисы кино Марии Шукшиной. Многим Зильбер покажется знакомой: именно она с 2017 года скандалила с семьей экс-супруга на телевизионных шоу. Что еще известно о Фрейе, что говорит о ее смерти Шукшина и где сейчас находится ее маленький внук — в материале 360.ru.

Что произошло с Фрейей Зильбер Тело Фрейи нашли в воскресенье, 22 декабря, в квартире на Народной улице в Санкт-Петербурге. Рядом лежали труп 32-летнего мужчины и выжившая девушка, которую госпитализировали в тяжелом наркотическом опьянении. Ей диагностировали отравление запрещенными веществами. Также в квартире обнаружили множество использованных шприцев и трубку для курительных смесей. Тела забрали на экспертизу для установления причин смерти. Кто такая Фрейя Зильбер Фрейя Зильбер родилась в Барнауле в 1998 году. В 14 лет родила дочь Еву, которую воспитывала ее мать.

Интересно Настоящее имя Фрейи Зильбер — Анастасия. Настоящее имя Фрейи Зильбер — Анастасия.

Когда именно Зильбер перебралась в Москву — неизвестно. В столице она познакомилась с 20-летним Макаром Касаткиным. Парень из звездной семьи — сын актрисы Марии Шукшиной, внук писателя, актера и режиссера Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Фото: РИА «Новости»

У молодых людей закрутился роман, они расписались и начали жить в квартире Касаткина на Таганке. Семейная жизнь была бурной, в первую очередь по вине самой Зильбер. Супруги часто ссорились, Фрейя обвиняла мужа в домашнем насилии, даже написала на него заявление в полицию. Правда, потом все же забрала его. Но это было лишь началом большого и продолжительного скандала. В 2017 году, после расставания, девушка решила пойти на ток-шоу Андрея Малахова, где негативно отзывалась о бывшем, рассказывала подробности их личной жизни. Вскоре призналась, что ждет от Макара ребенка. Касаткин своего отцовства не признал, но ДНК-тест показал, что Зильбер говорит правду. Все это время семья Шукшиных не комментировала происходящее. Молчание прервали после установления отцовства.

Мы очень этому рады. Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мария Шукшина

Во время телевизионных разбирательств одна знакомая Фрейи из Барнаула утверждала, что Зильбер какое-то время занималась проституцией. Информация до сих пор не подтверждена.

Зависимость Фрейи Зильбер Зильбер недолго воспитывала сына Марка-Адама. Когда деньги от телевизионных проектов закончились, она отправила мальчика маме в Барнаул, а сама на четыре месяца уехала в реабилитационный центр. В том, что она страдает от зависимости, призналась на ток-шоу.

Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идет не туда, и, чтобы не сорваться, попросила помощи. Фрейя Зильбер

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко на одном из телевизионных эфиров тоже рассказала о зависимости Зильбер. «Именно Фрейя подсадила Макара на наркотики, а не наоборот, как говорили ранее. Поэтому даже речи нет о том, что ей вернут ребенка. У меня в арсенале много видео, на которых она предстает в наркотическом угаре. Да, у нее были временные улучшения, но, по сути, ничего не изменилось», — рассказала Трегубенко. После реабилитации Зильбер переехала из столицы в Петербург. По предварительным данным, девушка могла умереть от передозировки наркотическими веществами.

Отношения Зильбер с семьей Шукшиных В начале 2020 года сын Зильбер и Касаткина Марк попал в семью отца, то есть к Шукшиным. Тогда Мария прокомментировала это следующим образом: «Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает как может. По контракту она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами. Только с редакторами. Только по сценарию. За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает… Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев! Но кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала — нет рейтинга! Не заполучив нас, рейтинги стали падать, и тогда в конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам (без камер) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» После переезда Фрейя редко виделась с сыном. По сей день он живет в семье Шукшиных. «Фрейя совсем больной человек. У Марка сейчас такой детский ранимый возраст. Ему два года будет в мае. И такая мать разрушит его психику и здоровье погубит, если будет находиться рядом», — заявила в 2020 году Трегубенко.

Где сейчас сын Фрейи Зильбер Макар Касаткин снова женился в 2019 году. Его избранница — Илона Александрова — помогала воспитывать сына от предыдущего брака и стала буквально второй мамой для мальчика. Но брак распался в 2021 году. Тогда Илона и Макар решили остаться друзьями, девушка поддерживала связь с ним и виделась с Марком, так как сильно привязалась к ребенку за два года. Сейчас Марка воспитывает няня, так как отец практически с ним не общается. Мальчика навещает его бабушка Мария Шукшина. «Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Марк — необыкновенный карапуз. Я люблю его как своего сыночка», — рассказала Илона в своих соцсетях.

Фото: Соцсети

Как Мария Шукшина прокомментировала гибель бывшей невестки Шукшина уже не ведет запрещенную в России соцсеть, поэтому общается с поклонниками через Telegram-канал. Пока она никак не отреагировала на смерть Зильбер. Последний пост телеведущей датируется 19 декабря. В нем она опубликовала стихотворение о Николае Чудотворце.